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14.06.19 12:43

"Райнін щомісяця отримував готівкою 3-5 мільйонів", - колишній нардеп Крючков про розкрадання 150 млн гривень держкоштів через "Харківобленерго". ВIДЕО

Колишній нардеп Дмитро Крючков розповів про корупційну схему, за якою державні кошти були вкрадені через "Харківобленерго".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, коли діяльністю цієї компанії зацікавилися правоохоронці, Крючков поїхав за кордон, але незабаром повернувся і дав свідчення про те, в інтересах кого розроблялися корупційні схеми.

"Щодо Крючкова була досить потужна медіакампанія, збиралися матеріали, Крючков виїхав до Німеччини, Генпрокуратура направила запит на його екстрадицію і видачу, а ось сьогодні він приїхав, дав свідчення, більше того, йому повернули закордонний паспорт і він поїхав за кордон", - розповідає головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

У розпорядженні Цензор.НЕТ опинилося інтерв'ю Крючкова, в якому він розповідає про деталі корупційної схеми та її "героїв". За словами Крючкова, до схеми були причетні високопоставлені чиновники. Зокрема, ексглава Адміністрації президента Ігор Райнін.

"Райнін щомісяця отримував готівкою 3-5 мільйонів", - каже Крючков в інтерв'ю.

Згідно з розслідуванням цієї корупційної схеми, з держбюджету було вкрадено майже 150 млн гривень.

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