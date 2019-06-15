Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
15.06.19 22:52

Зеленський пробіг через фонтан на Театральній площі Маріуполя. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Маріуполя скупався у фонтані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса, це сталося після виступу на Театральній площі з нагоди п'ятої річниці визволення від найманців РФ, коли Зеленський підійшов до Драматичного театру.

Після пробіжки через фонтан Зеленський сів в автомобіль і залишив площу.

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Маріуполя президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою підрозділів ДСНС і Морської охорони Держприкордонслужби в акваторії Азовського моря.

Зеленський також анонсував інвестиційні проекти на Донбасі.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100