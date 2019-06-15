Зеленський пробіг через фонтан на Театральній площі Маріуполя. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса, це сталося після виступу на Театральній площі з нагоди п'ятої річниці визволення від найманців РФ, коли Зеленський підійшов до Драматичного театру.

Після пробіжки через фонтан Зеленський сів в автомобіль і залишив площу.

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Маріуполя президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою підрозділів ДСНС і Морської охорони Держприкордонслужби в акваторії Азовського моря.

Зеленський також анонсував інвестиційні проекти на Донбасі.