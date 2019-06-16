Харків'яни влаштували тисняву за безкоштовним морозивом від потенційного кандидата, - координатор "Опори" Зінченко. ВIДЕО

Першим розмістив відео, на якому було зображено велику чергу біля намету з морозивом у 169 виборчому окрузі, координатор спостереження за виборами Громадянської мережі "Опора" Микола Зінченко у фейсбуці, пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання NewsRoom.

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"А у нас халява, в місті дуже гаряче і в хід пішла філантропія від потенційних кандидатів. "Добрих" справ під вибори стає дедалі більше. А людям подобається", - йдеться в пості.

У коментарях під публікацією користувачі підтримали автора: мовляв, ініціатори акції потім дивляться, як люди штовхаються через морозиво і сміються над ними. Деякі жителі нашого міста назвали тих, хто стояв у черзі за солодощами, продажними і попросили отямитися. Також коментатори порівняли цю акцію з роздачею млинців із лопати в Росії.

У телефонній розмові представник мережі "Опора" пояснив журналістам, що подібні акції влаштовують багато депутатів і партій.

"Як пересічний громадянин я можу сказати, що брати це морозиво - неповага до себе. Але з правової точки зору доти, доки суб'єкт не зареєстрований кандидатом на виборах, що наближаються, в поліцію заявити ми не можемо", - додав Микола Зінченко.

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Зазначимо, що самі представники Володимира Скоробагача заявили про те, що не бачать нічого поганого в цьому святі.

"Такі акції проводять також інші кандидати, теж пригощають мешканців міста. Зараз, в епоху інтернету, люди можуть обговорювати все що завгодно і реагувати на будь-які події. Це їхнє право. У дворах міста ми проводимо свята для дітей і пригощаємо їх морозивом", - сказала прессекретар Скоробагача Вікторія Петрухіна.