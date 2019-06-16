Кандидат від "Слуги народу" Арахамія: "Не поважаю Коломойського". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я не поважаю Коломойського. Бо коли я прилетів у Дніпро і побачив, у якому стані Дніпровський аеропорт, якщо це рідне місто такої заможної людини, то я вважаю, що йому просто "пофіг". Якщо йому "пофіг" на своє місто, то як йому може бути не "пофіг" на свою країну?" - сказав він.

Арахамія наголосив, що перш ніж погодитися приєднатися до президентської партії, питання її "зав’язків із Коломойським" було одним із вирішальних для нього.

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"Дві речі, які мене турбували перед тим, як я міг погодитися чи не погодитися приєднуватися до команди: це зв’язки з Коломойським, а друге – це ставлення до Росії. Тобто дві мої червоні лінії. Щодо Коломойського він (Зеленський. - Ред.) мені відверто сказав, що вони партнери по "Кварталу" були. Не партнери, а він надавав канал, час, тому вони знайомі. Але каже: "Ти ще подивишся, коли з часом побачиш мої зв’язки з Коломойським із точки зору, як я буду діяти", - сказав Арахамія.

Кандидат у депутати зазначив, що сам жодним чином не пов'язаний з олігархом, і додав, що познайомився з ним багато років тому, коли співпрацював із "Приватбанком".

"Я кажу завжди, що я з Коломойським знайомий через "Приват-24", і то в минулому. Я бачився з Коломойським у 2014 році. Була перша зустріч волонтерів із президентом Порошенком. Коломойський був тоді "губернатором". І всі "губернатори" у першому ряду сиділи", - сказав Арахамія.

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