Найманця "ЛНР" затримано в Попасній під час перевірки документів на вокзалі, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Зі слів затриманого, він у 2014 році відгукнувся на пропозицію родича та вступив до незаконного збройного формування "Призрак" так званої "ЛНР". Під час перебування у батальйоні чоловік зі зброєю у руках ніс службу на одному з блокпостів бойовиків розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, де незаконно перевіряв документи та транспортні засоби громадян.

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За тиждень чоловіка викликали на постійне місце роботи і він покинув лави бандформування.

За цим фактом тривають слідчі дії у кримінальному провадженні, відкритому за ст. 260 КК України "Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань".