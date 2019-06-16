Від початку доби ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню, поранено воїна ОС, - прес-центр. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив шість обстрілів: двічі - в районі Водяного (з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї), поблизу Талаківки (з великокаліберного кулемета), Павлополя (з автоматичних гранатометів), Новотроїцького та Лебединського (з великокаліберних кулеметів).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив три обстріли: поблизу Кримського (зі стрілецької зброї), Новотошківського (з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї), Південного (з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї).

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав поранення. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 червня озброєні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню. З них чотири рази - з застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. Втрат немає.