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16.06.19 22:18

"Сам танцюй у наморднику", - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Адміністрацією відбулася акція із закликом відмовитися від експлуатації тварин у цирках.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у дійстві брали участь діджей, жонглери і ходулісти, фокусники та міми.

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Учасники тримали плакати "Сам танцюй у наморднику", "Любиш цирк? А жити в клітці?", "Цирку - людей, тваринам - волю", "Вчіться любити тварин, а не сміятися над їхніми стражданнями", "Люди - клоуни, звірі - ні" й інші.

Організував заходи гуманістичний рух UAnimals.

Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 01
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 02
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 03
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 04

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Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 05
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 06
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 07
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 08
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 09
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 10

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Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 11
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 12
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 13
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 14
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 15
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 16
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 17

Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 18
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 19
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 20
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 21
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 22
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 23

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Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 24
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 25
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 26
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 27
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 28
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 29

Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 30
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 31
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 32
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 33
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 34
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 35

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Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 36
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 37
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 38
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 39
Сам танцюй у наморднику, - акція за цирк без тварин відбулася під Адміністрацією Президента 40
Фото, відео - Олег Богачук

Нагадаємо, рух UAnimals вже четвертий рік веде активну боротьбу за заборону експлуатації тварин у манежах. Вони, зокрема, домоглися локального заборони шапіто з тваринами в десятках міст.

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