АП переїде з Банкової, а із старого будинку можуть зробити музей української державності, - Богдан. ВIДЕО

Про це заявив глава АП Андрій Богдан в ефірі програми "Підсумки" з Олегом Панютою на телеканалі "Україна", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Сегодня.

"Ми плануємо створити з Адміністрації президента організацію, де будуть перебувати вчені, дослідники, талановиті люди, реформатори. Ми тримаємо напрямок на офіс європейського типу. Тому ми плануємо переїзд в інше приміщення. Це буде "опенспейс" (відкритий простір), зі скляними стінами, куди може спокійно прийти будь-який громадянин України", - зазначив Богдан.

На питання, що буде зі старим будинком, він відповів, що розглядається кілька варіантів.

"Можна, звичайно, продати стару будівлю АП. А гроші повернути в бюджет. Але ми розглядаємо і варіант створити в будинку на Банковій музею української державності. Адже такого музею в Україні немає", - повідомив Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Адміністрацією Президента на Банковій встановили станцію велопрокату. ФОТО

Нагадаємо, перед другим туром виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію президента з вулиці Банкової в Києві.