Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику. ВIДЕО

Про це вона заявила в ефірі "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Баласинович заявила, що до публікації ролика причетний її чоловік Богдан Баласинович і журналіст, кандидат у нардепи Олександр Дубинський.

"Це мій біль. Це трагічна історія домашнього насильства, яку сьогодні використовували двоє чоловіків. Один із них - це чоловік Богдан Баласинович, другий – ведучий "1 + 1" Олександр Дубинський. Це моя особиста історія, яку я ніколи не хотіла виносити на публіку. Мій чоловік - садист. І так склалося в житті, що наша сім'я два роки тому перестала фактично існувати. І ця історія - це абсолютно не звернення до співробітниці поліції або когось із посадових осіб. Коли захворіла донька, мій чоловік сказав мені, що він у Канаді. Я поїхала в аптеку купити ліків, проїжджаючи повз кафе, побачила його машину. Я зайшла туди і побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент", - стверджує кандидатка у нардепи.

Читайте також: Однопартійна система зі зосередженням влади в одних руках може призвести до автократії, - Кравчук

За словами Баласинович, опубліковане 13 червня відео - фрагмент її сварки з коханкою чоловіка і її подругою.

"У нас була перепалка, ми обговорювали мою зовнішність, що я некрасива, то була моя відповідь. Там були і інші люди, там була моя подруга, яка це все знімала, і у мене є реальне відео. А це - брудне, вирване з контексту відео ... [Сказане] адресувалося коханці мого чоловіка. Це сталося більше як два роки тому, це той день, коли фактично перестала існувати моя сім'я", - сказала вона.

Баласинович пов'язує публікацію відео з майбутніми позачерговими виборами. "Коли я потрапила в список "Європейської солідарності", мій чоловік цинічно передав це відео Дубинському, вирвав з контексту ..." - заявила глава Васильківської райради, додавши, що їй "соромно за поведінку в той день".

Також дивіться: Харків'яни влаштували тисняву за безкоштовним морозивом від потенційного кандидата, - координатор "Опори" Зінченко. ВIДЕО

Раніше було оприлюднено ролик, на якому глава Васильківської райради Баласинович спілкується з поліцейської: "Іди нах#й! Ти хто така? Ті, бл#дь, уродка, похудєй спочатку кілограм на 30".