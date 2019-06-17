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17.06.19 10:20

Я побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент, - 30-й номер у списку "Європейської Солідарності" Баласинович пояснила, кого обматюкала в скандальному ролику. ВIДЕО

Відео, на якому кандидатка у народні депутати від "Європейської солідарності", голова Васильківської райради Київської області Наталія Баласинович нецензурно висловлюється на адресу співрозмовниці за кадром, було знято більше двох років тому. За словами Баласинович, тоді вона посварилася з коханкою свого чоловіка.

Про це вона заявила в ефірі "112 Україна", передає Цензор.НЕТ.

Баласинович заявила, що до публікації ролика причетний її чоловік Богдан Баласинович і журналіст, кандидат у нардепи Олександр Дубинський.

"Це мій біль. Це трагічна історія домашнього насильства, яку сьогодні використовували двоє чоловіків. Один із них - це чоловік Богдан Баласинович, другий – ведучий "1 + 1" Олександр Дубинський. Це моя особиста історія, яку я ніколи не хотіла виносити на публіку. Мій чоловік - садист. І так склалося в житті, що наша сім'я два роки тому перестала фактично існувати. І ця історія - це абсолютно не звернення до співробітниці поліції або когось із посадових осіб. Коли захворіла донька, мій чоловік сказав мені, що він у Канаді. Я поїхала в аптеку купити ліків, проїжджаючи повз кафе, побачила його машину. Я зайшла туди і побачила чоловіка з коханкою. Звичайно, у нас був інцидент", - стверджує кандидатка у нардепи.

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За словами Баласинович, опубліковане 13 червня відео - фрагмент її сварки з коханкою чоловіка і її подругою.

"У нас була перепалка, ми обговорювали мою зовнішність, що я некрасива, то була моя відповідь. Там були і інші люди, там була моя подруга, яка це все знімала, і у мене є реальне відео. А це - брудне, вирване з контексту відео ... [Сказане] адресувалося коханці мого чоловіка. Це сталося більше як два роки тому, це той день, коли фактично перестала існувати моя сім'я", - сказала вона.

Баласинович пов'язує публікацію відео з майбутніми позачерговими виборами. "Коли я потрапила в список "Європейської солідарності", мій чоловік цинічно передав це відео Дубинському, вирвав з контексту ..." - заявила глава Васильківської райради, додавши, що їй "соромно за поведінку в той день".

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Раніше було оприлюднено ролик, на якому глава Васильківської райради Баласинович спілкується з поліцейської: "Іди нах#й! Ти хто така? Ті, бл#дь, уродка, похудєй спочатку кілограм на 30".

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