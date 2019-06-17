Україна розроблятиме стратегію проходу через Керченську протоку, яка дасть змогу уникнути агресії з боку РФ, - Хомчак. ВIДЕО

Про це начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак сказав в інтерв'ю Донбас.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Через Керченську протоку ми проходимо щодня. Військові спроби повторювати так само, як це було, ми не збираємося. Будемо думати, як це робити так, щоб не було таких наслідків", - сказав Хомчак.

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За його словами, під час захоплення українських моряків і суден російськими військовими "були провокації з російської сторони".

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження на три місяці терміну арешту 24 полонених українських моряків. Таким чином, під арештом вони залишаться щонайменше до кінця квітня.

Раніше термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.