Політв'язню Клиху пригрозили переведенням у камеру з чеченцями за оголошення голодування, - правозахисниця Щур. ВIДЕО

Про це в ефірі телеканалу ZIK розповіла російська правозахисниця, член Уральської правозахисної групи Тетяна Щур, інформує Цензор.НЕТ.

"Є інформація про стан здоров'я Клиха від його адвоката і консула, який його постійно відвідує. Голодування не відбулося, оскільки, за словами Станіслава, його попередила адміністрація в'язниці, в якій перебуває. Якщо він це зробить, до нього застосують такі заходи, як переселення в камеру з недружніми засудженими", - сказала Щур.

Вона розповіла, що за стіною в Клиха довгий час утримувалися чеченці, а його саме звинувачують у тому, що він брав участь у чеченській війні. Така пропаганда могла би погано закінчитися для політв'язня.

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"Загалом адміністрація в'язниці нейтрально ставиться до незаконно засудженого, але є такі спроби, як голодування. Тому Станіслав їсть, але обмежено. Велика проблема стосується його психологічного стану. Тому що п'ять років перебуває в одиночній камері після тортур, а також періодично його переселяють у психіатричну лікарню. Тому все дуже погано", - зазначила вона.

Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".

У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів-українців Миколи Клиха і Станіслава Карпюка 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в Першій чеченській війні.