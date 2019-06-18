Уздовж кордону з Україною, в ОРДЛО й окупованому Криму розміщуються близько 82 тисяч військовослужбовців РФ, - Міноборони. ВIДЕО

Про це на брифінгу повідомив начальник Управління верифікації Генерального штабу ЗС України Андрій Гудзь, передає Цензор.НЕТ.

При цьому для керівництва військовими угрупованнями працює оперативно-тактичний штаб у Новочеркаську Ростовської області, який входить до складу Південного військового округу. Гудзь зазначив, що ці підрозділи перебувають поза контролем ОБСЄ та інших організацій із безпеки.

Наприклад, під прикриттям навчань у Ростовську область з Улан-Уде й Іркутська РФ перемістила 250 бойових танків Т62. "Росія вдається до маскування діяльності своїх військових сил і їх фрагментації і, таким чином, приховує реальну кількість задіяного особового складу та озброєння і військової техніки", - пояснив Гудзь.

"Загальна кількість особового складу, який РФ утримує вздовж кордону з Україною, в Донецькій і Луганській областях, а також в Автономній Республіці Крим становить близько 82 тисяч військовослужбовців. Це активні війська, які раптово збільшують свою чисельність під час непередбаченої військової діяльності", - повідомив начальник Управління верифікації Генерального штабу ЗС України.

Як зазначив начальник Управління верифікації, не заявлені військові навчання і навчання нижче порогових рівнів несуть небезпеку, оскільки вони не охоплюються положеннями Віденського документа 2011 про заходи довіри і безпеки.

"Росія для демонстрації військової сили і з метою значного впливу на стабільність і безпеку в регіоні ОБСЄ придумує різні способи. Вона також вдається до маскування діяльності своїх військ, сил і їх фрагментації і таким чином приховує реальну кількість задіяного особового складу, озброєння і військової техніки, літакових і вертолітних вильотів і так далі", - зазначив він.

За даними Генштабу, порівняно з 2014 роком Росія вдвічі збільшила військову присутність на Кримському півострові.