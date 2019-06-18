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18.06.19 20:14

Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - прес-центр ОС. ВИДЕО

Збройні формування Російської Федерації 18 червня обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил (ОС) із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів.

Як уточнили в прес-центрі ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів обстріл поблизу Авдіївки з мінометів калібру 82 мм, передає Цензор.НЕТ.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв позицій Об'єднаних сил: в районі Луганського (з автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів), Троїцького (з міномета калібру 82 мм), двічі - поблизу Новолуганського (з автоматичних гранатометів).

"Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 червня озброєні формування РФ 34 рази порушили режим припинення вогню. Один український воїн дістав бойову травму, трьох окупантів поранено.

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