"Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах...", - "Наші гроші" розповіли про зв'язки і гроші глави АП Богдана. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску проекту "Наші гроші".

"Глава адміністрації Зеленського набагато більше інтегрований у політику, ніж сам президент. Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат у Верховному Суді і численні контакти в інших судах. Це лише невелика частина давніх зв'язків Андрія Богдана - зв'язків зі старою системою, проти якої і голосували прихильники нинішнього президента...", - зазначають автори сюжету.

У розслідуванні йдеться про те, що Богдан і сам є частиною старої системи. У 2010 році нинішній глава АП потрапив в уряд Азарова на посаду заступника міністра Кабінету Міністрів. У цей період Богдан починає активно купувати нерухомість.

"У листопаді 2011 року він став власником маєтку в Конча-Заспі - у ЖК "Краєвид", площею понад 500 квадратних метрів з виходом до каналу і пришвартованим білим катером. У липні 2013-го дружина Богдана Ольга стала власницею відразу двох великих квартир на Печерську... Через три місяці, у жовтні, Богдан оформив на себе кілька нежитлових, найімовірніше офісних, приміщень на Дніпровській набережній", - йдеться в розслідуванні.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": АП переїде з Банкової, а із старого будинку можуть зробити музей української державності, - Богдан. ВIДЕО