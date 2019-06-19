Гройсман доручив підготувати документ про зниження тарифів на тепло і гарячу воду на 15-20%. ВIДЕО

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сьогоднішньому засіданні уряду.

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"Я даю зараз доручення Міністерству регіонального розвитку, Мін'юсту щодо того, щоб винести на наступне засідання уряду рішення щодо встановлення економічно обґрунтованого обмеження цін на тепло і гарячу воду в країні, яке набуде чинності з наступного опалювального сезону", - сказав Гройсман, підкресливши, що ціни мають бути на 15-20% нижче поточних.

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Прем'єр-міністр також зазначив, що у всіх є 6 місяців для того, щоб ще раз провести інвентаризацію своєї системи виробництва тепла і транспортування гарячої води і зробити висновки.