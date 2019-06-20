У нас таке враження, що в команді Зеленського не надто обізнані, що таке Крим. Готується зустріч і ми розставимо всі крапки над "і", - Джемілєв. ВIДЕО

Про це сказав національний лідер кримських татар, народний депутат України (БПП) Мустафа Джемілєв в ефірі Радіо Крим.Реалії, коментуючи відсутність кримських татар у списку партії президента України Володимира Зеленського "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.

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"У нас якоїсь алергії до цієї партії немає. Говорячи про конструктивну опозицію, ми чітко сказали, що не будемо радіти провалам нового президента. Ми будемо намагатися допомогти тримати курс на євроатлантичну інтеграцію, щоб тема деокупації Криму була постійною. Якщо вони цього будуть суворо дотримуватися, то ми не опозиція, а союзники", - сказав Джемілєв.

Він також повідомив, що незабаром відбудеться зустріч представників Меджлісу з командою Зеленського, після якої ситуація стане "більш зрозумілою".

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"В оточенні Зеленського кілька різних груп. Дехто каже, що без кримських татар ніяк, а інші кажуть, що ми - противники, що нічого спільного не може бути. Я думаю, що найближчим часом у нас відбудеться зустріч і ми розставимо всі крапки над "і"", - зазначив Джемілєв.

"Поки в нас розмови на рівні радників і помічників. Зараз готується зустріч: визначиться коло питань, які ми будемо обговорювати. Я, думаю, ця зустріч дуже необхідна, щоб поставити всі крапки над "і". Крім того, у нас таке враження, що в новій команді не дуже обізнані, що таке Крим і щодо важливості цієї тематики. Ми можемо судити про це за тими відповідями, які команда Зеленського дала в проміжку між першим і другим турами президентських виборів", - повідомив Джемілєв.

З іншого боку, каже Джемілєв, ті заяви, які робить сам Зеленський щодо Криму, "дуже адекватні, хороші та нормальні".