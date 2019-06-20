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20.06.19 10:07

Батьки впізнали тіло загиблої 11-річної Даші Лук'яненко. ВІДЕО+ФОТО

Батьки впізнали тіло 11-річної Даші Лук'яненко в Іванівці Одеської області.

Про це повідомила Нацполіція в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підозрюваний у вбивстві - 22-річний місцевий житель Микола Тарасов. Він затриманий, його перевезли до Одеси.

Після страшної знахідки біля будинку підозрюваного зібралися місцеві жителі, які вимагали негайної розправи. Поліція оточила будинок і запобігла самосуду.

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Батьки впізнали тіло загиблої 11-річної Даші Лукяненко 02

Місцеве видання "Крапка" повідомило, що батьки підозрюваного, імовірно, не знали про те, що трапилося, і зараз відмовляються наймати для сина адвоката.

Батьки впізнали тіло загиблої 11-річної Даші Лукяненко 03

Нагадаємо, поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.

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