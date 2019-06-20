Батьки впізнали тіло загиблої 11-річної Даші Лук'яненко. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомила Нацполіція в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що підозрюваний у вбивстві - 22-річний місцевий житель Микола Тарасов. Він затриманий, його перевезли до Одеси.
Після страшної знахідки біля будинку підозрюваного зібралися місцеві жителі, які вимагали негайної розправи. Поліція оточила будинок і запобігла самосуду.
Місцеве видання "Крапка" повідомило, що батьки підозрюваного, імовірно, не знали про те, що трапилося, і зараз відмовляються наймати для сина адвоката.
Нагадаємо, поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області.