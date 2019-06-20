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20.06.19 11:06

Замість адміністрації - офіс, кабінет із видом на Європейську площу, системи енергозбереження і площа для протестів, - Зеленський обговорив переїзд із Банкової. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський обговорив з чиновниками своєї адміністрації переїзд у новий сучасний офіс.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед нововведень зміна назви з адміністрації президента на офіс глави держави, зміна структури і функцій чиновників.

Фінансування переїзду з Банкової буде відбуватися за рахунок грантів без використання держкоштів. Кабінет президента в Українському домі буде з видом на Європейську площу. Крім того, приміщення будуть оснащені новими екологічними системами енергозбереження. Однією з умов переїзду є створення площі для проведення акцій протесту. Для цього, найімовірніше, буде змінена схема руху транспорту по Європейській площі.

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