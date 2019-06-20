Відому багатоповерхівку з муралом в Авдіївці почали відновлювати. ВIДЕО

Про це повідомив глава Донецької обладміністрації Олександр Куць у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Будинок розташований на вулиці Молодіжній, 20.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Будівля має численні пошкодження - пробоїни від снарядів у стінах, плитах перекриття, зруйновані перегородки, дах, балкони. Відновлення будівлі відбувається коштом обласного бюджету. Загальна кошторисна вартість будівництва першої черги, згідно з експертним звітом східної філії ДП "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ", становить 27 млн 480 тис. гривень", - написав Куць.

Під час робіт уже розібрали завали, демонтували аварійні частини будинку і взялися за відновлення несучих конструкцій.

Мурал на будинку в Авдіївці створив австралійський художник Гвідо Ван Гелтен. На ньому зображена місцева вчителька української мови та літератури Марина Марченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Авдіївці обстрілом найманців РФ пошкоджено 2 житлові будинки, - Нацполіція. ФОТО