Убивство журналіста Комарова: оперативники просять слідчих розголосити частину матеріалів справи. ВIДЕО

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.

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Він повідомив, що оперативники звернулися до слідчих для отримання дозволу на розголошення частини матеріалів кримінального провадження. Тому, за словами Князєва, найближчим часом правоохоронці планують звернутися до журналістів по допомогу в ідентифікації особи злочинця.

"Найближчим часом ми звернемося до журналістської спільноти по допомогу: надамо фотороботи осіб, причетних до цього правопорушення, для того, щоб ми могли ідентифікувати якнайшвидше правопорушників", – зазначив глава Нацполіції.

Він також зауважив, що слідчі вже перекваліфікували справу, визначивши її як умисне вбивство - за статтею 115 Кримінального кодексу України.

За словами Князєва, поліцейські провели поквартирний обхід будинків, розташованих неподалік місця скоєння злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У слідства є три основні робочі версії. Призначено комплекс судових експертиз, - поліція про вбивство журналіста Комарова

"У рамках цих заходів допитано понад 1320 осіб. Оперативники і слідчі встановили та відпрацювали відео з понад 100 камер відеоспостереження, розташованих за маршрутом руху потерпілого. Частину відео вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження", - зазначили в поліції.

Повідомляється, що над розкриттям цього злочину працює посилена співробітниками центрального апарату Нацполіції група слідчих, яку очолив перший заступник глави відомства – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін. Також, зазначають у поліції, до складу групи увійшли "найбільш досвідчені працівники слідчих та оперативних підрозділів апарату Нацполіції.

Нагадаємо, напад на журналіста стався в суботу, 4 травня, близько 9 ранку. Він отримав кілька ударів по голові і перебуває в комі після операції в місцевій лікарні.

5 травня кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".