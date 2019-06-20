"Коломойський вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - Зеленський. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві.

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Виступаючи на зустрічі з бізнес-спільнотою в четвер у Києві, Зеленський закликав представників бізнесу залучатися до фінансування проекту відновлення та реінтеграції Донбасу як інвестори і меценати.

"Я закликаю вас не залишатися осторонь. Ми публічно запропонували напрямки, але ваша участь - це виключно ваше рішення і ваша справа. Те ж саме я недавно запропонував і власникам великого бізнесу - Ринату Ахметову, Віктору Пінчуку, Ігорю Коломойському, з іншими я ще не зустрічався, збираюся", - сказав президент.

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За його словами, ці бізнесмени беруть на себе відповідальність за вирішення конкретних питань.

"Наприклад, пан Пінчук забезпечить вже зараз квартирами 24 сім'ї наших полонених моряків, і далі буде займатися проблемами соціальної допомоги всіх військовослужбовців. Це наша домовленість", - зазначив Зеленський.

"З паном Рінатом Ахметовим ми не тільки дійшли згоди про скасування формули "Роттердам+", а й домовилися, що він буде вкладати гроші в медицину і інвестувати в дороги, інфраструктуру Донбасу. Перший результат ви вже бачили - це 200 "швидких" для міських і сільських лікарень по всій Україні", - додав глава держави.

"Пан Ігор Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - зазначив Зеленський.

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