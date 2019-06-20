Поліція в Тбілісі застосувала проти протестувальників сльозогінний газ, кийки і ґумові кулі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на грузинський телеканал "Руставі-2".

За даними телеканалу, ОМОН почав розганяти протестувальників. Крім того, поліцейські стріляли по демонстрантах ґумовими кулями і застосували ґумові кийки.

На кадрах, які "Руставі-2" демонструє в прямому ефірі, видно, що деякі протестувальники залишають територію, закриваючи обличчя майками і хустками. Однак більша частина демонстрантів залишається на місці, скандуючи "Ганьба!"





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За інформацією головного редактора грузинського видання JAMnews Маргарити Ахвледаіані, на акцію протесту зібралися близько 3000 осіб. "Людей дуже багато, все дуже серйозно", - цитує її слова "Громадське".

Російський "Інтерфакс" повідомляє, що внаслідок сутичок постраждали кілька десятків осіб - як учасників акції протесту, так і поліцейських. Офіційних даних про постраждалих поки немає.

Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, голову МВС Георгія Гахара і голову СДБ Вахтанга Гомелаурі.