Поліція в Тбілісі застосувала проти протестувальників сльозогінний газ, кийки і ґумові кулі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на грузинський телеканал "Руставі-2".
За даними телеканалу, ОМОН почав розганяти протестувальників. Крім того, поліцейські стріляли по демонстрантах ґумовими кулями і застосували ґумові кийки.
На кадрах, які "Руставі-2" демонструє в прямому ефірі, видно, що деякі протестувальники залишають територію, закриваючи обличчя майками і хустками. Однак більша частина демонстрантів залишається на місці, скандуючи "Ганьба!"
За інформацією головного редактора грузинського видання JAMnews Маргарити Ахвледаіані, на акцію протесту зібралися близько 3000 осіб. "Людей дуже багато, все дуже серйозно", - цитує її слова "Громадське".
Російський "Інтерфакс" повідомляє, що внаслідок сутичок постраждали кілька десятків осіб - як учасників акції протесту, так і поліцейських. Офіційних даних про постраждалих поки немає.
Протести в Тбілісі почалися після того, як російському депутату Сергію Гаврилову помилково дали сісти в крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.
Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, голову МВС Георгія Гахара і голову СДБ Вахтанга Гомелаурі.