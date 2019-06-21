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21.06.19 12:24

"Забуття гірше зради", - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 червня, родичі полонених, утримуваних найманцями РФ на окупованому Донбасі, пікетують Адміністрацію президента з метою нагадати про необхідність якнайшвидшого звільнення полонених.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

"П'ять років у підвалах найманців РФ десятки наших солдатів і українських патріотів. П'ять років виснажливої ​​боротьби за їхнє життя і гідність, п'ять років тортур і самотності. П'ять років дискусій та обману. Наш обов'язок нагадати президенту і всій Україні про наших солдатів, завдяки яким ми живемо і користуємося дарами мирного життя", - заявляють організатори пікету.

До мітингувальників вийшов представник АП і прийняв їхню петицію, а також запросив ініціативну групу на зустріч в АП.

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Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 01

Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 02
Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 03
Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 04
Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 05
Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 06

Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 07
Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 08
Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 09
Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 10
Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 11
Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 12
Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 13
Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 14
Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 15
Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 16
Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 17
Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 18
Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 19
Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 20
Забуття гірше зради, - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими 21

Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

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