Історія Умера Ібрагімова - не просто історія боротьби, але й про те, що таке капітуляція і "зате не стріляють", - Порошенко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"У 2016-му підконтрольні Росії силовики зухвало викрали активіста. Хлопець їхав додому, коли його зупинила "ДАІ". Він встиг подзвонити батькові, після цього зв’язок обірвався. А страшні кадри з викраденням Ервіна Ібрагімова переодягненими працівниками ФСБ облетіли весь світ. Досі немає жодної звістки про його місце перебування, окупаційна влада викрадення не розслідує. Самому Умеру Ібрагімову неодноразово погрожували. Сьогодні батько Ервіна летить у Португалію - на футбольний матч імені його сина, який організовує українська діаспора. Петро Порошенко допоміг організувати поїздку", - йдеться в повідомленні.

"Ті, з ким я спілкуюся у Криму, покладають надію на вас і на "Європейську Солідарність". Ми віримо в те, що ви зможете звільнити Крим", - сказав Умер Ібрагімов.

Петро Порошенко попросив переказати усім побратимам у Криму, що не здасться і не пробачить Росії всіх втрат, яких вона завдала Україні.

"Для мене історія Умера Ібрагімова - не просто історія боротьби. Його історія про те, що таке капітуляція і "зате не стріляють". Окупанти ніколи не зупиняються, вони катують наших людей у Криму і на Донбасі, забираючи в них найдорожче. Ми заплатили занадто високу ціну, щоби пробачити і забути. І я попросив Умера Ібрагімова передати усім нашим побратимам у Криму, що ми ніколи не пробачимо і не здамося, і боротимемося за наш Крим до перемоги", - заявив Петро Порошенко.