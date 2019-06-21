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21.06.19 16:47

Єгор Соболєв просить Зеленського позбавити ліцензій канали Медведчука: "За росТВ завжди йдуть російські танки". ВIДЕО

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звернувся до Володимира Зеленського з пропозицією позбавити ліцензій на мовлення та конфіскувати майно всіх медіа, які контролюються в Україні групою Віктора Медведчука", - написав Соболєв.

За його словами, чинний закон про санкції дозволяє це зробити.

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"Необхідно пропозицію президента і рішення Ради національної безпеки і оборони, яку він очолює. Оскільки за російським телевізором завжди йдуть російські танки. Українці не мають дивитися на свою країну очима Кремля", - зазначив нардеп.

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