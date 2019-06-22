Порошенко: Зеленський може розраховувати на мою пораду, допомогу, плече. ВIДЕО

Про це лідер партії Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу "Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я - людина, яка точно не сповідує принцип "чим гірше, тим краще". У питаннях, які становлять державний інтерес, президент Зеленський в разі необхідності точно може розраховувати і на мою пораду, і на моє плече, і на мою допомогу. Допомагаючи Зеленському, я допомагаю Україні як патріот, як людина для якої Україна - понад усе, я твердо буду продовжувати цю лінію і надалі", - сказав Порошенко.

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Він також зазначив, що його команда точно підтримає особисте голосування нардепів.

Крім того, Порошенко підкреслив, що партія "Європейська Солідарність" точно не буде співпрацювати в парламенті наступного скликання з політичними силами, які сповідують популізм або ідеї повернення України до "русского мира".