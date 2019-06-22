В електричці Дніпро-П'ятихатки загорілася проводка, люди покидали вагони на ходу. ВIДЕО

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.

22 червня близько 5:40 на станції "169-й кілометр" сталося загоряння в електричці, що курсує до П'ятихаток. Під час інциденту ніхто не постраждав. Пасажири під час загоряння не чекали, коли зупиниться електричка, і стрибали з вагонів.

За попередньою інформацією, загорілася проводка. Дим розповсюдився вагонами. Почувши запах гару, люди почали панікувати і вистрибувати з вагонів.

"Все тріщало і блискало, ділянка електролінії вигоріла повністю. Швидко прибули три пожежні машини, дві швидкі допомоги і поліція. Постраждалих немає, хіба що в декого збиті коліна. Стрибати було високо і на камінняі", - розповіла очевидець Наталія.

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У пресслужбі Придніпровської залізниці підтвердили, що сталася пожежа. Зараз рух відновлено.