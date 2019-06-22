Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша, - Лещенко розкритикував кандидатів "Слуги народу". ВIДЕО

Про це, як пише Цензор.НЕТ, він розповів в ефірі 24 каналу.
"У багатьох округах висунуто людей, яких місцеві громади дуже добре знають. Але вони їх знають у частині округів як волонтерів, як активних діячів, як людей, які боролися за справедливість, а в деяких - як забудовників, бізнесменів, які займалися сумнівними схемами, як рестораторів. Погляньмо на Київ як ключове визначення всіх електоральних симпатій. Пів міста віддали "смотрящому" Вавришу. Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша", - підкреслив Лещенко.
Цю ж думку він висловив у фейсбуці: "Не знаю, як ви, але ми не для того прибирали Порошенка з Банкової, щоб замість Столара в Києві з'явився новий "смотрящий" - Вавриш. Тому вчора з трибуни парламенту я закликав Володимира Зеленського провести серйозний внутрішній аудит і розібратися, чому від "Слуги народу" у Києві йдуть ставленики скандальних забудовників.
Так сталося з моїм рідним Подільським округом (Виноградар, Поділ, Куренівка, Вітряні Гори), де я все життя вибираю свого депутата. У нас кандидатом від "Слуги народу" призначили колишню підлеглу Вавриша Ганну Бондар. Аналогічні сигнали надходять з інших районів: нібито Вавришу на відкуп віддали половину округів Києва.
Якщо це прикра помилка, то її ніколи не пізно виправити - треба просто прибрати кандидатів, які йдуть захищати забудовників під парасолькою "Слуги народу". З партією Зеленського "Слуга народу" відбувається типова проблема зростання, коли туди проникають всі, хто вправніше за інших працює ліктями. Тому Володимиру Зеленському треба взяти під особистий контроль ситуацію зі столичними округами".