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22.06.19 23:23

Не "російсько-українська війна", а "громадянський конфлікт", - Гриневич заявила про проросійський тиск на авторів підручників. ВIДЕО

Авторам шкільних підручників з історії України телефонують із рекомендаціями називати війну на Донбасі громадянським конфліктом, оскіки "ситуація ідеологічно змінюється".

Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич в інтерв'ю телеканалу Еспресо, інформує Цензор.НЕТ.

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За її словами, пропагандисти реваншистських ідей виходять із тіні і прагнуть впливати на українську освіту, медіа та політику.

"Наприклад, вчора одному з моїх колег, автору "Нової історії України" - підручника для 11-го класу, який вже отримав гриф міністерства - зателефонували і сказали: "Ви маєте змінити у вашому підручнику "російсько-українська війна" на "громадянський конфлікт". Коли він сказав: "Я не буду цього робити і мій підручник вже отримав гриф Міністерства освіти", - йому відповіли: "Але зараз ситуація ідеологічно змінюється!" - повідомила міністр.

За словами Гриневич, ситуація тривожна, адже свідоцтв імовірного реваншу більшає з кожним днем.

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