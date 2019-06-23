Трамп і Путін на зустрічі в рамках G20 говоритимуть про звільнення українських моряків, - Клімкін. ВIДЕО

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив в ефірі 5 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Ми поговорили з Білим домом, Держдепом про те, яким чином "український трек" має бути висвітлено. Звичайно, Трамп сам прийматиме рішення. Але в його матеріалах, я впевнений, все буде правильно написано. Україна і звільнення моряків там точно будуть присутні", - заявив Клімкін.

Він також підкреслив, що після 25 червня - термін, який було дано РФ для звільнення моряків і суден, - МЗС України почне на міжнародних майданчиках нову хвилю тиску на РФ щодо звільнення моряків.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.