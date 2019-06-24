Військовий арсенал горить у Казахстані: через потужні вибухи евакуюють сусіднє місто. ВIДЕО

Про це повідомляє інформаційний портал Tengrinews із посиланням на заяву Міноборони Республіки Казахстан, передає Цензор.НЕТ.

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"24 червня на одному з арсеналів ЗС РК, розташованому поруч із населеним пунктом Арись Туркестанської області, сталося займання, що спричинило розриви частини боєприпасів. На цей момент жертв і постраждалих немає. Причини і обставини події з'ясовуються. Керівництво Міністерства оборони до місця події направило спеціально створену комісію, силами особового складу Збройних Сил організовані заходи з ліквідації та мінімізації наслідків", - йдеться в повідомленні.

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