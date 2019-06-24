"Скільки тут кримчан?", - "Та 100%" ... - "А як же мрія - паспорт з куркою?" - жителі окупованого півострова організовано виїжджають по українські закордонні паспорти в Херсон. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, в будні послугами сервісного центру в Херсоні користується 50-60 жителів окупованого Криму, а у вихідний - 100-150.

"З російським закордонним паспортом і кримською пропискою в Європу візу не отримаєш. Це, от, очевидно тому що, самі знаєте, санкції, інше ...", - каже один із кримчан.

Більшість з них приїжджають на материк, користуючись послугами невеликих компаній, які спеціалізуються на так званих паспортних турах. Наприклад, із Сімферополя, поїздка за "біометрикою" коштує 1200 рублів в Херсон і 500 гривень назад. Адмінмежу паспортним туристам доводиться переходити пішки.

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