МЗС України має почати переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело, - Порошенко. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка у фейсбуці.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Ми, українці, не повинні залишити в біді своїх грузинських братів. Звичайно я закликаю українців відпочивати в Україні, але тим, хто планує відпочивати за кордоном або в окупованому Криму, рекомендую переорієнтуватися на Грузію. Звертаюся до уряду України і Міністерства інфраструктури з пропозицією надати в цей період знижку на аеронавігаційні та аеропортові збори для рейсів сполученням Україна-Грузія-Україна. Авіакомпанії могли б знизити ціни на квитки", - зазначив політик в опублікованому ролику.

Читайте також: Найбільша мережа кінотеатрів Грузії припинила покази фільмів російською мовою

Порошенко додав, що Грузія пішла на те, щоб змінити одну ключову букву в назві Києва - тому що ми Кyiv, а не Kiev.

"На мою думку, МЗС України має почати переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело. Дуже важливо допомогти тим, хто так само, як і ми, багато років бореться з російською агресією. Підтримати Сакартвело - означає підтримати Україну!" - сказав п'ятий президент України.