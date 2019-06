Зимова Олімпіада-2026 відбудеться в Італії, - МОК. ВIДЕО

За кількістю голосів членів комітету Мілан обійшов столицю Швеції Стокгольм, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Milano-Cortina elected as Host City for the Winter Olympic Games 2026 @MilanoCortina26 #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/UrU1sDsiwG