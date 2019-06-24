Зимова Олімпіада-2026 відбудеться в Італії, - МОК. ВIДЕО

За кількістю голосів членів комітету Мілан обійшов столицю Швеції Стокгольм, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Milano-Cortina elected as Host City for the Winter Olympic Games 2026 @MilanoCortina26 #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/UrU1sDsiwG — IOC MEDIA (@iocmedia) June 24, 2019

Чотири інші претенденти - швейцарське місто Сіон, японське Саппоро, австрійське Грац і господар Олімпіади 1988 канадське місто Калгарі - раніше вийшли з боротьби за право прийняти Олімпіаду.

"Італія, майбутнє і спорт перемогли, заявив віце-прем'єр Італії Маттео Салвін і подякував усім, хто підтримав кандидатуру італійських міст.

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Сальвіні висловив сподівання, що проведення зимових Олімпійських ігор дозволить господарям отримати додану вартість у розмірі п'яти мільярдів євро, створити 20 тисяч робочих місць, побудувати нові дороги і спортивні об'єкти.

Італія проводила зимові Олімпійські ігри в 2006 році в Туріні, а в Кортіна д'Ампеццо в 1956 році.

Італійська заявка отримала перевагу у членів комітету після проведеної нещодавно оцінки ступеня підтримки Ігор з боку місцевого населення. В Італії ця підтримка становила 80 відсотків населення, у Стокгольмі - 50 відсотків.