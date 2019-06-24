Затриманий терорист "ДНР" повідомив, що ФСБ активізувала роботу з недопущення переходу найманців на українську сторону, - СБУ. ВIДЕО

Оперативники спецслужби встановили, що житель регіону в 2016 році приєднався до незаконних збройних формувань, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СБУ. До травня 2019 року зловмисник перебував в одному з артилерійських підрозділів терористів.

Зараз затриманий у рамках відкритого кримінального провадження співпрацює зі слідством і дає свідчення про діяльність терористичної організації, а також причетність РФ до окупації окремих районів Донецької та Луганської областей.

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Зловмисник, зокрема, повідомив про численні випадки артилерійських обстрілів терористами житлових кварталів Донецька з використанням забороненого мінськими домовленостями озброєння для висвітлення в російських ЗМІ нібито провокацій з боку ЗС України. Також він розповів про переправлення на територію тимчасово окупованого Донецька російської зброї та обладнання, зокрема мобільної переносної станції супутникового зв'язку "Ауриго" (новітня розробка ВПК РФ, узята на озброєння РФ у 2014 році).

Крім цього, затриманий повідомив про активізацію роботи ФСБ у середовищі найманців для недопущення їхнього переходу на українську сторону.

Зараз фігуранту провадження оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.