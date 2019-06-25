Картина, звісно, жахлива: місто наче вимерло, - в Казахстані повідомили про 2 загиблих і 59 постраждалих унаслідок вибухів на військовому арсеналі. ВIДЕО

МВС в поширеному 25 червня пресрелізі повідомляє, що двоє людей загинули в результаті НС. Офіційні ЗМІ наводять слова прем'єр-міністра Казахстану Аскара Маміна, який сказав, що загинули цивільний і військовий, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Азаттык.

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У понеділок, 24 червня, незабаром після появи перших повідомлень про вибухи боєприпасів міністерство оборони заявило, що жертв і постраждалих немає. Увечері влада оголосила про першого загиблого.

За відомостями лікарів, по медичну допомогу звернулися десятки людей, включно з п'ятьми дітьми. 25 осіб, серед яких п'ятеро дітей, були доставлені в лікарню міста Шимкента. Троє в тяжкому стані поміщені в реанімацію. Крім того, по медичну допомогу в Отрарську районну лікарню звернулися не менше 34 постраждалих через вибухи.

Напередодні ввечері в районі події в Арись побували президент країни Касим-Жомарт Токаєв і міністр оборони Нурлан Єрмекбаєв.

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Місцева влада в понеділок вдень оголосила надзвичайну ситуацію в регіоні і повідомила про початок евакуації людей з міста з населенням близько 43 тисяч осіб. Влада попередила, що ситуація в Арись залишається небезпечною, оскільки вибухи тривають і можуть відбуватися ще кілька днів.

"В даний час через розліт, вибухи снарядів ускладнюється гасіння пожеж на самих складах військової частини. Тому з міста було евакуйовано фактично близько 41 тисячі громадян, 39 тисяч виїхали самостійно, 2815 осіб були евакуйовані (військовими і поліцейськими. - Ред.). В місті працює 23 пожежні розрахунки, були локалізовані пожежі в 19 житлових будинках, 9 госпбудівлях, а також 14 природних пожеж - це в степу загорілася трава", - заявив міністр внутрішніх справ Ерлан Тургумбаєв, пише nur.kz.

Разом з тим, вибухи в Арись стали причиною загублення дорослих і дітей - родичі губили один одного через термінову евакуацію з міста. У соцмережах з'являлося багато оголошень про пропажу. На даний момент в центрах для евакуйованих прибувають 3860 осіб, з яких 914 дітей до 18 років. 1 149 дітей возз'єдналися з батьками. За інформацією на ранок 25 червня, 15 дітей і далі перебувають у центрі для евакуйованих, їхні батьки розшукуються.

За словами очевидців, місто Арись оточене: "На кордоні дуже багато відчайдушних чоловіків, у багатьох залишалися дружини і діти в місті, практично всіх вже давно евакуювали, але, оскільки немає списків, багато хто намагається потрапити в місто, щоб переконатися, що їхніх рідних не залишили". Інтернету і мобільного зв'язку, а також електрики в місті немає.

Як пишуть очевидці, вибухів в місті немає, залишилися лише осередки займання, які дотлівають: "Картина, звісно, жахлива ... Місто ніби вимерло".



