Wake up, Europe! - активісти пікетують ПАРЄ з вимогою не допустити повернення Росії в Асамблею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція відбувається після ухвалення цієї ночі ПАРЄ резолюції, яка скасовує санкційний механізм і вводить виняткову процедуру, яка дозволить вже сьогодні російській делегації з'явитися на літній сесії Асамблеї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Учасники маніфестації тримають українську і грузинську національні символіки. Підтримали акцію також представники вірменської громади Страсбурга.
На плакатах нагадується про агресію Росії проти України і Грузії та її наслідки для Європи.
Активісти звертаються до європейських політиків, делегатів ПАРЄ, зокрема, "зберегти Раду Європи", яка руйнується внаслідок безумовних поступок Росії.
Учасники акції також нагадують про українських політичних в'язнів і військовополонених, яких протиправно утримує російський режим.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.
Після голосування українська делегація припустила припинення свого членства в ПАРЄ.