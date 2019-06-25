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25.06.19 12:10

Українська делегація покинула зал засідань ПАРЄ, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи покинула зал засідань Асамблеї, зважаючи на присутність у ньому російської делегації і небажання перебувати з ними в одному приміщенні.

Про це заявила перша віцеспікерка Верховної Ради України, член української парламентської делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Українська делегація оскаржила повноваження російських вбивць. Слухання щодо їхніх повноважень - у четвер. До цього ми не можемо сидіти в одній залі з вбивцями. Ми вийшли із залу Асамблеї, і ми на камери сказали росіянам, що вони вбивці", - розповіла Геращенко.

"Вистачило голосів оскаржити повноваження делегації РФ! Тепер протягом доби Комітети ПАРЄ мають розглянути питання і запропонувати проект рішення! Вночі програли бій, але не програли війну", - написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук член української делегації Олексій Гончаренко.

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За правилами ПАРЄ, тепер повноваження можуть бути заново підтверджені протягом 24 годин. Протягом цієї доби делегація зможе працювати в залі, але не зможе голосувати з питань, які пов'язані з її повноваженнями.

Для оскарження потрібні були голоси 30 членів асамблеї з п'яти країн, ця кількість була набрана, і повноваження опротестовано.

Українська делегація покинула зал засідань ПАРЄ, - Геращенко 01
Українська делегація покинула зал засідань ПАРЄ, - Геращенко 02
Українська делегація покинула зал засідань ПАРЄ, - Геращенко 03
Українська делегація покинула зал засідань ПАРЄ, - Геращенко 04

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