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25.06.19 14:48

"Нєхрєн іти в парламент і уряд", - Гриценко і Вакарчук дискутують про нову та стару політику. ВIДЕО

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук і глава партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко в прямому ефірі обговорили деякі принципи нової української політики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV, при цьому обидва політики допустили неполітичні терміни.

Вакарчук прокоментував розмову прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і Гриценка, назвавши її "обливання лайном один одного в ефірі".

Гриценко заперечив Вакарчуку, назвавши розмову з Гройсманом "оперування фактами" і дорікнув лідерові "Голосу" в некомпетентності.

"Коли вам я ставлю конкретне запитання:"Назвіть параметри бюджету", ви відповідаєте загальними фразами ... Зараз була, можливо, неприємна для Гройсмана розмова, але щодо конкретних кредитів і їхніх сум. Якщо ви не готові оперувати конкретними цифрами і фактами, вибачте, але нєхрєн іти в парламент і уряд", - сказав Гриценко Вакарчуку.

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