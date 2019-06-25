"Нєхрєн іти в парламент і уряд", - Гриценко і Вакарчук дискутують про нову та стару політику. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV, при цьому обидва політики допустили неполітичні терміни.

Вакарчук прокоментував розмову прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і Гриценка, назвавши її "обливання лайном один одного в ефірі".

Гриценко заперечив Вакарчуку, назвавши розмову з Гройсманом "оперування фактами" і дорікнув лідерові "Голосу" в некомпетентності.

"Коли вам я ставлю конкретне запитання:"Назвіть параметри бюджету", ви відповідаєте загальними фразами ... Зараз була, можливо, неприємна для Гройсмана розмова, але щодо конкретних кредитів і їхніх сум. Якщо ви не готові оперувати конкретними цифрами і фактами, вибачте, але нєхрєн іти в парламент і уряд", - сказав Гриценко Вакарчуку.

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