"Понад 60% червоноармійців було вбито у перші місяці - це була жертва за безбожництво. Війну виграли хрещені", - глава Бєлгородської митрополії РПЦ Іоанн. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це він заявив під час виступу на вечорі пам'яті річниці нападу Німеччини на СРСР.

"У перші місяці війни практично понад 60% Червоної армії, тобто молодих бійців, які були народжені вже в безбожний час, більшість із них не були хрещені, їх було вбито. Це була жертва неспіввимірна. Це була жертва, принесена за безбожництво", - зазначив він. "І війну виграли хрещені люди, ті, хто були покликані, щоб духовно перемогти цю машину, добре налагоджену, як оцей Челубей, який поєднував у собі мистецтво воїна і був осередком духів злоби піднебесної", - сказав архієрей РПЦ.

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