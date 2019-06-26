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26.06.19 13:35

Бійці "Азова" поблизу окупованої Горлівки виявили і знищили контрбатарейну РЛС "Зоопарк-1", що перебуває на озброєнні армії РФ. ВIДЕО

Бійці полку "Азов" поблизу окупованої Горлівки виявили і знищили контрбатарейну радіолокаційну станцію "Зоопарк-1", що перебуває на озброєнні армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення російської РЛС "азовці" опублікували на своїй сторінці в youtube.

"Під час спроби обстрілу позицій "Азова" з використанням ствольної артилерії калібру 122 і 152 мм, засобами технічної розвідки "Азова" було визначено, що противник коригує вогонь з використанням комплексу артрозвідки і коригування "Зоопарк-1" російського виробництва. Цей комплекс - сучасний контрбатарейний радар, який виробляється в РФ і поставляється виключно з території цієї держави ... Цей факт підтверджує російську агресію на Донбасі", - пишуть "азовці" в коментарі до запису.

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