"Нацкорпус" провів акцію з приводу голосування в ПАРЄ щодо РФ під посольством Франції. ВІДЕО+ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це йдеться на Youtube-каналі "Нацкорпусу".







Представники "Нацкорпусу" мирною акцією протесту висловили своє відношення щодо останнього голосування ПАРЄ, яке стосувалося зняттю частини санкцій з Російської Федерації (РФ), які були на неї накладені у 2014 році. Нагадаємо, що мова йде про голосування, яке було ініційовано представниками Німеччини та Франції та відбулося 26 червня, у вівторок (25 травня), майже о другій ночі за київським часом. Результат засідання наступний: із 190 депутатів — 118 проголосували за зняття частини санкцій з РФ. Найбільшим союзником Росії у цій ситуації виявилася Франція, делегація якої проголосувала одностайно на підтримку РФ.

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Лідер київського осередку "Нацкорпусу" Сергій Тамарін, який був безпосереднім організатором мирної акції протесту заявив: "Росія повернулася до ПАРЄ за ініціативи Франції та Німеччини. Це може свідчити лише про те, що нам більше не можна і не треба ні на кого розраховувати, окрім як на себе".

Також, свою думку висловив голова юридичного відділу "Нацкорпусу" Віктор Шендибило, який нагадав, що Франція була однією з країн-підписантів Будапештського меморандуму та одним з творців Нормандського формату, у якому Україна нині проводить перемовини. За його словами, останнє голосування ПАРЄ яскраво демонструє те, що "союзник" у вигляді Західної Європи виявився другом агресора.

Варто зазначити, що подібне рішення представники "Нацкорпусу" раніше прогнозували. Зокрема, вони неодноразово робили акцент на тому, що Мінський і Нормандський формати перемовин не дають жодних результатів, не мають за собою реального захисту для України. Також, у націоналістів були сумніви щодо зацікавленості країн-гарантів в інтересах української держави. Останні події частково підтверджують точку зору націоналістів.