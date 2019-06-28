В авіакатастрофі на Гаваях загинуло 11 осіб, серед яких українець. ВIДЕО

Як повідомляє "Голос Америки", Микола Глєбов родом із Донецька був одним із одинадцяти осіб на борту, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловікові було 28 років, у США він переїхав разом із матір'ю і сестрою в 2005 році, коли йому було 14. Після закінчення школи в Міннесоті відслужив чотири роки в американських повітряних силах. Упродовж останніх п'яти місяців Микола Глєбов працював на Алясці. Він займався дослідженням океану.

На Гаваї Микола поїхав у відпустку. Стрибок із парашутом він планував здійснити в останній день перед поверненням додому.

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"Гаваї були місцем, куди він завжди хотів поїхати. Він постійно про це говорив. У нього була мета - відвідати всі національні парки в США. Микола поїхав туди на цілий місяць і подорожував по різних островах. По телефону він розповідав, як ходив у джунглі, плавав в океані, занурювався з субмариною - все, що ви тільки можете собі уявити", - розповіла сестра загиблого.

Вона додала, що розслідування катастрофи займе від одного до двох років, тому про причини аварії поки важко говорити. Відомо, що літак був у повітрі лише 20 секунд. За цей час він двічі перевернувся в повітрі, після чого розбився.