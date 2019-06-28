"Схеми" знайшли "слід Коломойського" в історії з Баришівським судом, який призупинив ліцензію SkyUp і роботу заступниці голови НБУ Рожкової. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

Рішення про заборону першій заступниці голови Національного банку Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління Нацбанку і виконувати свої обов’язки Баришівський суд ухвалив на підставі позовної заяви, в якій йшлося, що Катерина Рожкова наносить "непоправну шкоду благу України та українського народу".

У відповідь у Нацбанку назвали дії суду неправосудними і звернулись до науковців із Київського регіонального центру Національної академії правових наук України. Ті виявили перевищення повноважень: "Позиція науковців полягає в тому, що прийнятий судовий акт при встановленні в ньому заборони першому заступнику голови Національного банку здійснювати свої повноваження, не відповідає вимогам статті 19 Конституції України, є перевищенням судом наданих йому повноважень з огляду на імперативні приписи статті 74 Закону України "Про Національний банк України" і статті 150 Цивільного процесуального кодексу України.

Сама ж Катерина Рожкова продовжує працювати й анонсувала оскарження рішення. Судову заборону оскаржить і Нацбанк.

Як зазначається в розслідуванні, Катерина Рожкова разом із Валерією Гонтаревою – вже ексголовою Нацбанку – з-поміж іншого відповідала за націоналізацію "Приватбанку", за що тепер вимагає мільярдних компенсацій колишній акціонер банку Ігор Коломойський.

В інтерв'ю різним виданням олігарх неодноразово згадував про Рожкову і прямо говорив, що вона має піти зі свого поста. У розмові з журналістом "Схем" він стверджував, що вітає рішення про її відсторонення, але не має до нього жодного стосунку.

Журналісти виявили опосередкований зв'язок з олігархом Ігорем Коломойським і в історії з позовом до SkyUp Airlines в Баришівському районному суді, який 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії на перевезення пасажирів.

"Схеми" знайшли позивачку до SkyUp - мешканку Баришівки Оксану Пасенко. Виявилося, що заяву в суд вона не писала.

Того дня, коли вона написала заяву в поліцію, що не подавала позову до SkyUp, нібито від її імені надійшла заява на ім'я народного депутата, в якому вона просить посприяти в забезпеченні виконання рішення суду. Документ датовано 18 червня. Цей депутат - Олександр Дубінін, багаторічний менеджер підприємств групи "Приват", підконтрольної олігарху Коломойському.

У копії звернення, яке опинилося у розпорядженні "Схем" йдеться про те, що хоч Баришівський суд і прийняв рішення на користь, Пасенко начебто все одно незадоволена тим, що літаки продовжують літати.

Як встановили журналісти, в приймальні Дубініна швидко відреагували на це "звернення" Пасенко і вже наступного дня, 19 червня, переслали його у вигляді депутатського звернення до профільного відомства - Мінінфраструктури.

"Таке рішення підлягає негайному виконанню з дня його прийняття. Вважаю своїм громадянським і службовим обов'язком звернутися до вас і повідомити про факти грубого порушення норм законодавства України у формі невиконання судового рішення, яке набрало законної сили", - йдеться в документі за підписом Дубініна.

"Схеми" поцікавилися у депутата, чи перевіряв він те, що підписував, і чи знав, від кого заява насправді.

"До мене звернулася, я там написав, хто до мене звернувся. І дали мені всі пропозиції щодо того, що там є порушення закону. Я відповідно звернувся до всіх інших інстанцій. Ось і все. Лист передали через помічників", - відповів Дубінін.

Він пояснив, що приймальня народного депутата не має можливості перевіряти відомості, зазначені у зверненні.