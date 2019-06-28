Літак зі звільненими з полону найманців РФ чотирма українцями прибув до Києва. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Літак з українцями прибув із Білорусі. Вдень 28 червня Медведчук разом із ними дав прес-конференцію в аеропорту Мінська. Він повідомив, що звільнених привіз літак із Ростова-на-Дону, і далі вони летять до Києва.

У МЗС Білорусі привітали звільнення українців. Тим часом, журналістів "Радіо Свобода" не пустили на передачу українських полонених у Мінську.

Нагадаємо, напередодні про звільнення українців заявив кум Путіна Віктор Медведчук.

Напередодні у Медведчука назвали імена тих, кого звільнять. Це: Великий Дмитро Миколайович, 1988 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 11.09.2016, Веремейчик Яків Петрович, 1986 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 25.05.2018, Міхеєв Едуард Анатолійович, 1964 р.н. ., цивільний, затриманий бойовиками 16.10.2017, Горяїнов Максим Анатолійович, 1984 р.н., військовий ЗСУ, потрапив у полон 22.05.2019.