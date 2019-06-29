Операцією з отруєння Скрипаля з Лондона керував генерал-майор ГРУ Сергєєв, - розслідування. ВІДЕО+ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це свідчать докази, отримані під час спільного розслідування програми BBC Newsnight, Bellingcat і The Insider.
Ще в лютому британські газети повідомляли, що одночасно з Олександром Петровим і Русланом Бошировим до Лондона прибув такий собі Сергій Федотов, який також брав участь у операції. Група розслідувачів Bellingcat і російське видання The Insider тоді опублікували матеріал, у якому повідомлялося, що насправді Федотова можуть звати Денис Сергєєв. Бі-Бі-Сі вдалося встановити, що Сергєєв має звання генерал-майора і служить у ГРУ РФ. Незалежні джерела підтвердили кореспондентові Бі-Бі-Сі Марку Урбану, що Сергєєв був керівником оперативної групи і, перебуваючи в Лондоні, підтримував зв'язок із вищими офіцерами в Москві.
За даними джерел, Денис Сергєєв прибув у лондонський аеропорт "Хітроу" зранку в п'ятницю, 2 березня, і полетів у другій половині дня в неділю, 4 березня. Цього ж дня отруйну речовину "Новачок" нанесли на ручку вхідних дверей Сергія Скрипаля. У Лондоні Сергєєв оселився біля вокзалу Паддінгтон, тоді як Петров і Боширов зняли номер у готелі в районі Боу на сході Лондона. Деталі візиту Сергєєва в Лондон вдалося встановити після того, як міжнародна група розслідувачів Bellingcat отримала дані білінгу його мобільного телефону і поділилася ними з Бі-Бі-Сі.
Під час свого візиту Денис Сергєєв намагався не користуватися Wi-Fi-точками, використовуючи з'єднання 3G і 4G. Він виходив в інтернет сотні разів. Повідомленнями він обмінювався в месенджерах ватсап, вайбер і телеграм. Хоча велику частину своєї поїздки Сергєєв провів у Паддінгтоні, вранці 3 березня він відправився в центр міста, доїхавши до набережної Темзи. Зіставлення цих даних із даними поліції про місце перебування інших підозрюваних у справі показує, що того дня саме в цьому місці у Сергєєва було 30-40 хвилин вільного часу, під час яких він міг зустрітися з Петровим і Бошировим, які невдовзі після цього сіли на поїзд до Солсбері. Поїзд відійшов від станції "Ватерлоо", що розташована поруч.
Сергєєв телефонував лише на один телефонний номер, який, на думку джерел, міг належати його зв'язківцю в ГРУ. На перший погляд, номер зв'язківця був зареєстрований на звичайну передплачену сім-картку. Але при цьому телефон не зв'язувався з жодною з веж мобільного зв'язку і не мав IMEI, унікального номера для ідентифікації мобільних телефонів. Крім того, всупереч російському законодавству, цей номер протягом кількох років не мав власника. У Лондоні Сергєєв відповів на десять дзвінків із цього номера, сам набрав номер лише одного разу - перед своїм від'їздом із вокзалу Паддінгтон 4 березня.
Дані, надані Bellingcat, показують, що Сергєєв під псевдонімом Сергій Федотов бував у Британії і раніше - у 2016 і 2017 роках. Крім того, в 2017 році Сергєєв перебував у країні в той же час, що і полковник Олександр Мишкін. Слідчі вважають, що саме в той приїзд Мишкіна і сформувався план з отруєння Скрипаля.
І хоча існують дані, що свідчать про тривале спостереження за Скрипалем, а також про те, що операція в Солсбері була запланована заздалегідь, за білінгом Сергєєва видно, що квитки в Лондон він купував останньої миті. Керівник розслідування Bellingcat Христо Грозев сказав Бі-Бі-Сі, що 1 березня Сергєєв "гарячково телефонував турагентам", щоб забронювати найближчий рейс. Бі-Бі-Сі звернулася за коментарем до дружини Сергєєва, але вона не відповіла на запитання. Денис Сергєєв народився 1973 року в місті Ушарал на південному сході Казахстану, раніше повідомляла група Bellingcat. Бі-Бі-Сі вдалося підтвердити цю інформацію від джерела, яке вивчало кілька російських баз даних.
Стоп-кадр із інтерв'ю капітана ВДВ Дениса Сергєєва. Розслідувачі Bellingcat вважають, що саме ця людина згодом стане офіцером ГРУ і візьме псевдонім Сергій Федотов (фото theins.ru)
Можливо, військову кар'єру Сергєєв обрав ще в юності: людина з таким же прізвищем, ім'ям, по батькові та датою народження була вказана на сайті Єкатеринбурзького суворовського училища як випускник 1990 року.
На початку 2000-х років Сергєєв переїхав до Москви і вступив до Військової академії Міністерства оборони, стверджує Bellingcat. Цей навчальний заклад відомий як "консерваторія" - кузня кадрів для військової розвідки.
За даними Бі-Бі-Сі, у Москві людина з таким ім'ям дійсно була зареєстрована у будинку №50/1 на вулиці Народного ополчення, де і базується академія. Там же була зареєстрована і його дружина Тетяна. У лютому Тетяна Сергєєва телефоном підтвердила Бі-Бі-Сі, що її чоловіка звати Денис В'ячеславович Сергєєв і що він народився в 1973 році в Казахстані. Це збігається з даними Bellingcat. Однак інформацію про його службу в ГРУ вона назвала "казкою", відмовившись при цьому відповідати на запитання, чим саме займається її чоловік. Дані про пересування Сергєєва в Москві показують, що він щодня приїжджав до свого офісу за адресою: Хорошевське шосе, 76 (штаб-квартира ГРУ). Примітно, що навіть після того, як він засвітився як фігурант отруєння в Солсбері, він продовжував ходити на роботу.
Місця в Москві, де генерал Сергєєв буває найчастіше (theins.ru)
Bellingcat і The Insider стверджують, що "перевтілення" Сергєєва у Федотова могло статися в 2010 році. Закордонний паспорт Сергій Федотов отримав у тому ж УФМС, що і Петров із Бошировим. Номери паспортів усіх трьох відрізнялися лише останніми цифрами, вказувала раніше "Фонтанка". Офіційно підозрюваними у справі про отруєння Сергія і Юлії Скрипалів, як і раніше, залишаються двоє - Петров і Боширов, реальні імена яких, за даними Belligcat, відповідно Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.