Операцією з отруєння Скрипаля з Лондона керував генерал-майор ГРУ Сергєєв, - розслідування. ВІДЕО+ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це свідчать докази, отримані під час спільного розслідування програми BBC Newsnight, Bellingcat і The Insider.

Ще в лютому британські газети повідомляли, що одночасно з Олександром Петровим і Русланом Бошировим до Лондона прибув такий собі Сергій Федотов, який також брав участь у операції. Група розслідувачів Bellingcat і російське видання The Insider тоді опублікували матеріал, у якому повідомлялося, що насправді Федотова можуть звати Денис Сергєєв. Бі-Бі-Сі вдалося встановити, що Сергєєв має звання генерал-майора і служить у ГРУ РФ. Незалежні джерела підтвердили кореспондентові Бі-Бі-Сі Марку Урбану, що Сергєєв був керівником оперативної групи і, перебуваючи в Лондоні, підтримував зв'язок із вищими офіцерами в Москві.

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За даними джерел, Денис Сергєєв прибув у лондонський аеропорт "Хітроу" зранку в п'ятницю, 2 березня, і полетів у другій половині дня в неділю, 4 березня. Цього ж дня отруйну речовину "Новачок" нанесли на ручку вхідних дверей Сергія Скрипаля. У Лондоні Сергєєв оселився біля вокзалу Паддінгтон, тоді як Петров і Боширов зняли номер у готелі в районі Боу на сході Лондона. Деталі візиту Сергєєва в Лондон вдалося встановити після того, як міжнародна група розслідувачів Bellingcat отримала дані білінгу його мобільного телефону і поділилася ними з Бі-Бі-Сі.

Під час свого візиту Денис Сергєєв намагався не користуватися Wi-Fi-точками, використовуючи з'єднання 3G і 4G. Він виходив в інтернет сотні разів. Повідомленнями він обмінювався в месенджерах ватсап, вайбер і телеграм. Хоча велику частину своєї поїздки Сергєєв провів у Паддінгтоні, вранці 3 березня він відправився в центр міста, доїхавши до набережної Темзи. Зіставлення цих даних із даними поліції про місце перебування інших підозрюваних у справі показує, що того дня саме в цьому місці у Сергєєва було 30-40 хвилин вільного часу, під час яких він міг зустрітися з Петровим і Бошировим, які невдовзі після цього сіли на поїзд до Солсбері. Поїзд відійшов від станції "Ватерлоо", що розташована поруч.

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Сергєєв телефонував лише на один телефонний номер, який, на думку джерел, міг належати його зв'язківцю в ГРУ. На перший погляд, номер зв'язківця був зареєстрований на звичайну передплачену сім-картку. Але при цьому телефон не зв'язувався з жодною з веж мобільного зв'язку і не мав IMEI, унікального номера для ідентифікації мобільних телефонів. Крім того, всупереч російському законодавству, цей номер протягом кількох років не мав власника. У Лондоні Сергєєв відповів на десять дзвінків із цього номера, сам набрав номер лише одного разу - перед своїм від'їздом із вокзалу Паддінгтон 4 березня.

Дані, надані Bellingcat, показують, що Сергєєв під псевдонімом Сергій Федотов бував у Британії і раніше - у 2016 і 2017 роках. Крім того, в 2017 році Сергєєв перебував у країні в той же час, що і полковник Олександр Мишкін. Слідчі вважають, що саме в той приїзд Мишкіна і сформувався план з отруєння Скрипаля.

І хоча існують дані, що свідчать про тривале спостереження за Скрипалем, а також про те, що операція в Солсбері була запланована заздалегідь, за білінгом Сергєєва видно, що квитки в Лондон він купував останньої миті. Керівник розслідування Bellingcat Христо Грозев сказав Бі-Бі-Сі, що 1 березня Сергєєв "гарячково телефонував турагентам", щоб забронювати найближчий рейс. Бі-Бі-Сі звернулася за коментарем до дружини Сергєєва, але вона не відповіла на запитання. Денис Сергєєв народився 1973 року в місті Ушарал на південному сході Казахстану, раніше повідомляла група Bellingcat. Бі-Бі-Сі вдалося підтвердити цю інформацію від джерела, яке вивчало кілька російських баз даних.

Стоп-кадр із інтерв'ю капітана ВДВ Дениса Сергєєва. Розслідувачі Bellingcat вважають, що саме ця людина згодом стане офіцером ГРУ і візьме псевдонім Сергій Федотов (фото theins.ru)

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Можливо, військову кар'єру Сергєєв обрав ще в юності: людина з таким же прізвищем, ім'ям, по батькові та датою народження була вказана на сайті Єкатеринбурзького суворовського училища як випускник 1990 року.





На початку 2000-х років Сергєєв переїхав до Москви і вступив до Військової академії Міністерства оборони, стверджує Bellingcat. Цей навчальний заклад відомий як "консерваторія" - кузня кадрів для військової розвідки.

За даними Бі-Бі-Сі, у Москві людина з таким ім'ям дійсно була зареєстрована у будинку №50/1 на вулиці Народного ополчення, де і базується академія. Там же була зареєстрована і його дружина Тетяна. У лютому Тетяна Сергєєва телефоном підтвердила Бі-Бі-Сі, що її чоловіка звати Денис В'ячеславович Сергєєв і що він народився в 1973 році в Казахстані. Це збігається з даними Bellingcat. Однак інформацію про його службу в ГРУ вона назвала "казкою", відмовившись при цьому відповідати на запитання, чим саме займається її чоловік. Дані про пересування Сергєєва в Москві показують, що він щодня приїжджав до свого офісу за адресою: Хорошевське шосе, 76 (штаб-квартира ГРУ). Примітно, що навіть після того, як він засвітився як фігурант отруєння в Солсбері, він продовжував ходити на роботу.



Місця в Москві, де генерал Сергєєв буває найчастіше (theins.ru)

Bellingcat і The Insider стверджують, що "перевтілення" Сергєєва у Федотова могло статися в 2010 році. Закордонний паспорт Сергій Федотов отримав у тому ж УФМС, що і Петров із Бошировим. Номери паспортів усіх трьох відрізнялися лише останніми цифрами, вказувала раніше "Фонтанка". Офіційно підозрюваними у справі про отруєння Сергія і Юлії Скрипалів, як і раніше, залишаються двоє - Петров і Боширов, реальні імена яких, за даними Belligcat, відповідно Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга.