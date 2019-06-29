Одного зі звільнених найманцями РФ громадян, підозрюваного в дезертирстві, передано військовій прокуратурі, - СБУ. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Після прильоту в аеропорт "Київ" співробітники СБ України дали можливість громадянину зустрітися з батьками у Павлоградському районі Дніпропетровщини. Після чого у відповідності до чинного законодавства він був переданий СБУ слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, який веде цю справу. Жодних порушень прав громадянина під час супроводу до військової прокуратури не відбувалося, рішення щодо подальших процесуальних дій прийматиметься військовою прокуратурою", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що звільнений 28 червня із полону бойовиків українець Дмитро Великий раніше був оголошений в розшук за підозрою в дезертирстві.

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