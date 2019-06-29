Від початку доби ворог 11 разів порушив режим припинення вогню, поранено бійця ОС, - пресцентр. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на вечірній брифінг пресцентру Об'єднаних сил.

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Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій ОС - поблизу Гранітного (з мінометів калібру 120 мм) і Опитного (з гранатометів різних систем).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь дев'ять разів: поблизу Зайцевого (з мінометів калібру 82 мм), Залізного (з протитанкових керованих ракет), Новолуганського (з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм) , тричі - в районі Майорська (з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, протитанкових керованих ракет, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

"Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець має поранення. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - повідомили в пресцентрі.

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Нагадаємо, 28 червня російсько-окупаційні війська 32 рази порушили режим припинення вогню, з них 16 разів - із застосуванням заборонених Мінських угодами артилерійських систем калібру 122мм, мінометів калібру 120 і 82-мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.