Трамп зустрівся з Кім Чен Ином і став першим президентом США, який ступив на територію Північної Кореї. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляють американські й азіатські телеканали, які транслювали цю подію в прямому ефірі.
Раніше Трамп попереджав, що йтиметься, найімовірніше, про коротку зустріч. Тому аналітики вважають, що від неї не слід чекати відчутних практичних результатів.
Президент США Дональд Трамп став першим в історії главою американської держави, який потрапив на територію КНДР.
Під час зустрічі в демілітаризованій зоні, яка відділяє Південну Корею від КНДР, північнокорейський лідер Кім Чен Ин запросив Трампа пройти на територію Північної Кореї. Трамп погодився зробити це і назвав подію історичною.
Потім вже Кім Чен Ин пройшов на південнокорейську територію. Там Трамп, Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін пройшли в будівлю для продовження переговорів.
US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un have shaken hands at the demilitarized zone (DMZ), before both leaders stepped into North Korea https://t.co/nQM59lEuEv pic.twitter.com/n7Z6V8mNIU— CNN (@CNN) 30 июня 2019 г.