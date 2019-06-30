Від початку доби ворог 8 разів порушив режим припинення вогню, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

два рази поблизу населеного пункту Мар'їнка з напрямку Трудівського – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП;

неподалік Лебединського з напрямку Ужівки– з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

біля Широкиного, з напрямку Саханки– з автоматичних гранатометів;

неподалік Опитного, з напрямку Спартака– з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП;

околиці населеного пункту Павлопіль (зі станкового протитанкового гранатомета).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Станиці Луганській спокійна і стабільна, - СММ ОБСЄ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив два обстріли позицій Об'єднаних сил - біля Луганського (з мінометів калібру 120 мм і озброєння БМП) і Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм).

"Протягом доби втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 29 червня російсько-терористичні війська на Донбасі 31 раз обстріляли українські позиції, внаслідок чого один український військовослужбовець зазнав поранення і ще один - бойвої травми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі - не заморожений конфлікт, як дехто хотів би думати, - ексглава ЦРУ Петреус